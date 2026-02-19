電解水生成装置などの販売を手がける長岡市のプロントが新潟地裁長岡支部から破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンク長岡支店によりますと、プロントは2013年4月に創業し、2017年4月に法人改組された電解水生成装置などの販売業者です。食品加工業者や一般顧客を対象に、電解水生成装置や水素水サーバーなどの仕入販売を行い、2020年4月期には年売上高約1億6000