新潟県の花角知事は2月18日、総額約1兆1700億円の県の新年度予算案を発表しました。医療分野でも病院の経営難が課題となる中、攻めの事業が盛り込まれています。 17日、佐渡市で行われていたのは、佐渡総合病院が経費などを理由に今年度で終了するとした放射線治療の継続を求める署名活動。18日は市民団体が集まった2200人分の署名とともに陳情書を佐渡市の渡辺竜五市長に手渡しました。【佐渡市渡辺竜五 市長】「何とかして経