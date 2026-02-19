新潟県の花角知事は2月18日、総額約1兆1700億円の県の新年度予算案を発表しました。この中で新潟空港の魅力向上、路線利用の拡大に、1000万円を計上。空の玄関口と新潟の食を掛け合わせ、旅行客の満足度を高めることを目指します。 新潟の空の玄関口新潟空港。【松村道子キャスター】「国内線の到着口を出てすぐに観光客を出迎えるのがこちらの大型ビジョンです。“ようこそ新潟へ”とうたっています」1階ロビーでは