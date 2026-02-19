新潟県の花角知事は2月18日、総額約1兆1700億円の県の新年度予算案を発表しました。この中で新型コロナウイルス禍で展開されたGoToトラベル・GoToEat事業が物価高対策として行われます。現場を取材しました。 【吉田優アナウンサー】「物価高に苦しむ生活者を支援しようと、県が実施するのが、県民を対象にした宿泊施設などでの割引支援です」新潟市西蒲区の岩室温泉にある老舗旅館『高島屋』の女将・高島基子さんは今回の