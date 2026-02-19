新潟県の花角知事は2月18日、総額約1兆1700億円の県の新年度予算案を発表しました。そして、この予算を自らの手で執行したいとして、今年5月の知事選に3期目を目指し出馬する意向を表明しました。 【花角知事】「必要な事業をバランスよく盛り込むことができた予算だと評価している」2月18日発表された県の新年度当初予算案。大幅に拡充された国の地方交付金を活用し、総額は1兆1698億円と、今年度の当初予算と比べ2．1％増えまし