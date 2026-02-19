▼エアファンディタ（池添師）先週ジョッキー（亀田）が乗って調子の良さは感じてくれています。▼エピファニー（杉原）時計も優秀で、しっかり最後もまとめられました。この舞台しかないぐらいの気持ちです。▼エラトー（上村師）前走は今までにないぐらい、いい勝ち方。うまくかみ合えば、ここでもやれる。▼ガイアメンテ（須貝師）前走は昇級初戦。オープンの壁もあったと思う。クラス慣れも見込めるし、これからの馬だ