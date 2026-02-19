ボクシングのＩＢＦ女子世界アトム級王座決定戦が４月７日に後楽園ホールで開催されることが１８日、主催者から発表された。元同級王者の同級１位・山中菫（２４）＝真正＝と同級３位の鵜川菜央（３０）＝三迫＝が対戦する。鵜川は日本バレーボール協会の職員で、社会人でボクシングを始めてプロデビューし６連勝中。世界初挑戦が決まった異色の二刀流は「（日本バレーボール協会の川合俊一会長は）大会がなければ応援に来てく