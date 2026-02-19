ＤｅＮＡ横浜オフィスが入居予定の複合タワー＝１６日、ベースゲート横浜関内ディー・エヌ・エー（ＤｅＮＡ）は７月、横浜オフィス（横浜市中区）をＪＲ関内駅南口に３月開業の街区「ＢＡＳＥＧＡＴＥ（ベースゲート）横浜関内」内に移転する。ベースゲート内の施設やプロスポーツチームの運営を担う約３５０人を集約するとみられる。関係者への取材で今月１８日、分かった。ＤｅＮＡは、８社で構成するベースゲート開発事業者