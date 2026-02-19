女優でタレントの大澤サラ（２４）が、現在放送中のテレビ朝日系ドラマ「おコメの女―国税局資料調査課・雑国室―」（木曜午後９時）で存在感を放っている。２０１４年に宝塚歌劇団卒業後、ドラマ初出演。ハツラツとした明るい演技に「ほぼ素の自分」と語る、その魅力に迫った――。同作は、松嶋菜々子主演の社会派痛快エンタメドラマで、東京国税局の敏腕調査官があくどい脱税者を成敗していくストーリー。大澤は国税調査官・