巨人・山崎伊織投手（２７）がオープン戦初戦となる２１日のヤクルト戦（那覇）に先発予定であることが１８日、分かった。昨季チームトップ１１勝とフル回転し、シーズン開幕投手の筆頭候補にも挙がる６年目右腕。宮崎、那覇とここまで春季キャンプで順調な調整を続けている新エースの今季初実戦に注目が集まる。２２日の中日戦（北谷）は則本昂大投手（３５）が、２３日の楽天戦（那覇）では新外国人のフォレスト・ウィットリー