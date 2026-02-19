外野陣がポケットにカードのようなメモをしのばせ、守備に就いた。手元の資料を参考に右へ、左へ。ライブＢＰで、メジャー流のポジショニングを実践した。キーワードは「データ」と「歩数」。ソフトバンク・周東佑京外野手（３０）は「分かりやすいといえば、分かりやすい。ホークス戦でやってみようという話です」と興味を示した。携帯したのは「打者の傾向、守備位置の目安」を記した“指示書”だ。日本では頭に入れたデータ