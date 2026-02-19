ブルージェイズの岡本和真内野手が（２９）が１８日（日本時間１９日）、ライブＢＰで、メジャー通算１０８勝のベリオス、昨年７９試合登板の中継ぎ左腕リトルと対戦。一飛と見逃し三振だった。フリー打撃は２６スイングで４本の柵越え。４００フィートの中堅に立つ高さ約７メートルの黒幕を越える推定１３０メートル弾を放つなど、センター方向中心に快音を響かせた。三塁守備ではバント処理を含めた投内練習で汗を流し、充実し