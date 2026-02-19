◇練習試合広島2―4ロッテ（2026年2月18日沖縄）広島・ファビアンが自身の対外試合初戦で順調な仕上がりを披露した。ロッテとの練習試合に「2番・左翼」で先発。初回1死から、ロッテ先発・ジャクソンにバットをへし折られながらも中前へ運ぶと、4回先頭では広池の高め直球を捉えて左翼線二塁打だ。「去年よりも、めちゃくちゃいい。打席でタイミングが取れているし、ストレートへの反応がしっかりできている。いい準備が