オリックスは18日、頓宮裕真捕手（29）が17日に神戸市内の病院で右膝後十字じん帯損傷と診断されたと発表した。11日の紅白戦で本塁打を放ち、一塁を回った際に違和感を覚え、そのまま途中交代。13日に検査のため帰阪した。21年に痛めた古傷でもあり、岸田監督は「元々やっているところをぶり返した感じ。状態を見ていくというところ」と説明。今後は患部の状態を確認しながらリハビリを行う予定で、開幕に間に合うかは不透明な