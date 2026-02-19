◇練習試合広島2―4ロッテ（2026年2月18日沖縄）4度目の右肘手術からの復活を期す広島・大瀬良が名誉を挽回した。自身今春初の対外試合となるロッテとの練習試合に先発。2回1安打零封し「投げる感覚と投球が前回よりも一致してきている。次のステップに行けるかな」と安堵（あんど）した。宝刀カットボールがさえた。初回に3つのアウトを奪うと、2回1死一塁でも中村奨を遊ゴロ併殺。「全体的にはうまく制球できたけど、