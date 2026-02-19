オリックスの新外国人・シーモア（レイズ）が、今春2度目の実戦で“来日初安打”を放った。白組の「2番・一塁」で先発。初回無死一塁で、右腕・高島のカットボールを仕留め、左中間へ痛烈な打球を飛ばした。「状態がいいときは左中間にいいライナーが飛んでいく。いい当たりが出て、ホッとした部分もあります」ライブBP（実戦形式の打撃練習）や初の紅白戦では、相手投手の球に差し込まれる場面もあったマイナー通算89発の助