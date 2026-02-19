◇練習試合オリックス16―4サムティ（2026年2月18日SOKKEN）オリックス・山下が社会人野球のサムティとの練習試合で今春初の対外試合に臨み、2回を零封した。5回から3番手で登板。5回は連続四球を与えたが無失点で乗り切り、6回は直球で空振り三振を奪うなど3者凡退と修正した。「打者が立つと力む部分があって少しバランスを崩した。そこだけ意識したら意外と（修正が）うまくいったので良かった」最速は153キロを計