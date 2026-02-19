高市総理は18日、「高市内閣2.0」と名付けた新内閣の発足にあたって記者会見に臨み、自民党の歴史の中で最多となった議席数の国民の信任に応えていくと決意を語りました。質問に対する高市総理の発言全文です。【写真を見る】【全文公開その２】高市早苗総理 国論を二分するような政策の推進について「政策実現に前向きな野党にも協力をお願いしながら様々な声に耳を傾ける」【高市総理が質問に回答】Q.予算審議の方針について国論