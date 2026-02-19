ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が18日（日本時間19日）、キャンプ地のアリゾナ州グレンデールで練習前にメディア取材に対応した。ド軍のオープン戦初戦は21日（日本時間22日）の敵地でのエンゼルス戦。報道陣から大谷の打者での出場について問われると「出ると思う。出場すると見ている」と明言した。大谷は移籍3年目でエンゼルスのキャンプ地ディアブロ・スタジアムでプレーするのは初となる。慣れ親しんだ球場で