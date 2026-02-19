高市総理は18日、「高市内閣2.0」と名付けた新内閣の発足にあたって記者会見に臨み、自民党の歴史の中で最多となった議席数の国民の信任に応えていくと決意を語りました。その発言全文です。【写真を見る】【全文公開その１】高市早苗総理 今後の政権運営の方針は？第2次政権発足で総理会見「責任の重さを胸に刻み、謙虚に大胆に政権運営にあたる」【高市総理の冒頭発言】政権運営は謙虚に、しかし大胆によろしくお願い申し上げま