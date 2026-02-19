◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が87・83点で金メダルを獲得した。同種目の金メダルは男女通じて日本人初。冬季五輪の日本女子で最年少王者となった。今大会の日本勢の金メダルは5個目で、開催国だった98年長野大会の歴代最多記録に並んだ。今