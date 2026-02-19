UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージプレーオフ カラバグとニューカッスルの第1戦が、2月19日02:45にトフィク・バフラモフにて行われた。 カラバグはカミロ・ドゥラン（FW）、アブデラー・ズビル（FW）、ホニ・モンティエル（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはアンソニー・ゴードン（FW）、ハーベ