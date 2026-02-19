廣山望監督が率いるU-16日本代表は、ポルトガルのアルガルベで開催された「4 Nations Tournament」の初戦でポルトガルに０−３で敗れると、続くドイツ戦でなんと１−８の大敗を喫した。育成年代tとはいえ、アジアトップクラスを誇る日本の完敗は、韓国や中国のメディアに驚きを与え、「衝撃の敗戦」と報じられた。だが、このままでは終われない廣山ジャパンは、最終戦でオランダに２−０で快勝。最下位に終わったとはいえ、