3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンは18日、宮崎事前合宿で初めてライブBP（実戦形式の打撃練習）を行った。佐藤輝明内野手（26）は“倍速ルーティン”を披露。小走りで打席へ向かい、両足のつま先にバットを2度当ててスイングする動作を素早く行った。打者交代の時間が30秒に制限され、残り時間が8秒になるまでに打つ準備を整えなければ1ストライクが宣告される初体験の「ピッ