◇第75期王将戦7番勝負第4局第2日（2026年2月18日和歌山市和歌山城ホール）形勢不利を悟ったこの日午後の勝負手を悔いた。藤井が銀取りに突き出した89手目▲5五歩。永瀬陣の金銀の連結を解き、攻めを加速させる思惑とは裏腹に「▲5五歩が悪い手。そこからはっきりダメにした」と敗因として挙げた。呼び込んだ5五銀は最後まで残り、永瀬の攻めの拠点として活躍を許した。19度目の7番勝負で初のカド番へ追い込まれた。タイ