◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）「帝勝の人生を勝手な思いでやらせたので、絶対に結果を出させたいという気持ちは昔からあった」長谷川の父・俊介さん。小5でスノーボード一本に絞り、週末は富山県立山町の練習施設に通って練習するようになった愛息に、「どうしてもこういう（横乗り系）スポーツは“一生懸命やるのはダサい”と感