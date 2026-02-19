◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）ビッグエアとの2冠を目指した村瀬は、逆転を狙った最終3回目に85・80点を出して銅メダルを獲得。スノーボードで五輪史上3人目の2冠、冬季五輪で日本勢初の個人種目2冠は逃したが、それでも胸を張れる今大会2つ目のメダルとなった。2番手で迎えた最終3回目に技の難度を上げたランを決め切りガッツポ