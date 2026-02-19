札幌市手稲区で５人が死傷し、住宅が爆発した火事では、ガス管に腐食によって生じたとみられる穴があったことが明らかになりました。今回の爆発と因果関係はあるのでしょうか？（住人）「こらちですね」爆発現場の近くにあるこちらの住宅。案内してもらったのは、屋外に取り付けられているガス管です。この住宅では集中プロパンガスという方法でガスが供給されていました。今回、住宅が爆発した火事をうけて、ガスメータ