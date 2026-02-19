3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する侍ジャパンの外野陣がメジャー流「守備カード」を導入する。亀井外野守備走塁コーチが、守備練習中の周東、森下、近藤にMLBで主流の細かいデータが記載されたカードを手に説明。「感覚で守る日本にはないようなやり方。細かく書いてあるからそれの説明」と明かした。森下が「守備位置の確認」としたように、決められた定位置から実際に一定の歩幅で動きながら確認