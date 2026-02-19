◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード男子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子スロープスタイル決勝が18日に行われ、初出場の長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が82・13点で銀メダルを獲得した。14年ソチ大会から採用された同種目で、日本勢のメダル獲得は初。わずか0・28点差で金メダルを逃したが、歴史的快挙で、日本選手団の今大会のメダル獲得数は冬季最多