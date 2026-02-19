日本には、酒やしょうゆ、みそなど、様々な発酵食品があり、「発酵大国」とも言われている。健康志向の高まりを背景に海外からも注目が集まり、宇宙食として活用しようという動きも出てきている。「ふなずし」に乳酸菌整腸効果発酵食品は、カビ、酵母、細菌といった微生物を利用して作ったもので、うまみが増したり保存が利くようになったりする。腸内環境を整え、免疫力を上げる効果も確認されている。滋賀県の代表的な郷土