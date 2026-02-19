障害がある人を特定の職業から一律に排除することは、あってはならない。それを容認していた法律の規定は理不尽であり、憲法に違反するという司法判断は当然だ。成年後見制度の利用者は警備員に就けないとした警備業法の「欠格条項」が、憲法に違反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁大法廷は違憲とする判決を言い渡した。最高裁が法律の規定を違憲としたのは戦後１４例目になる。成年後見は、知的障害や認知症で判断に不