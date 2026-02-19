◇第75期王将戦7番勝負第4局第2日（2026年2月18日和歌山市和歌山城ホール）【これが勝負めし】永瀬が2日間連続昼食で頼んだのは「南紀串本よしだ本鮪（まぐろ）重〜極〜」。県内有数の観光施設「和歌山マリーナシティ」内にある「黒潮市場」からの提供で、同市場の目玉は毎日行われるマグロ解体ショー。県内で水揚げされたマグロは一度も冷凍されず、対局当日の朝にさばいたものを出しているため鮮度抜群。大トロ、中ト