自民党は、小野寺五典・安全保障調査会長を交代させ、後任に浜田靖一・元防衛相を起用する方向で調整に入った。複数の党幹部が明らかにした。税制調査会長も兼務していた小野寺氏から浜田氏に切り替え、国家安保戦略など安保３文書の改定に向けた党内議論を加速させる。小野寺氏は、消費税減税や「給付付き税額控除」の導入に向け、超党派の国民会議などの対応に専念する。