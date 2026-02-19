楽天グループは、クレジットカードの利用記録などについての質問にＡＩ（人工知能）が答える独自機能を「楽天カード」のアプリに搭載する。利用者が支出管理をしやすくなるサービスで、年内に導入する。チャットでＡＩが質問や指示に応じる。「月ごとの利用金額をまとめて」「先月、一番出費が大きな買い物は何だった？」といった投げかけに対し、ＡＩが回答する。スーパーやレストランなど、特定の用途に絞って支払額を集計す