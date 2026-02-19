2月19日（木）の交通取締情報 ＜午前＞国道3・・・熊本市北区鹿子木（携帯電話・シートベルト）県道・・・八代市中片町（スピード違反）国道266・・・天草市河浦町白木河内（交差点違反） ＜午後＞午後の交通取締情報はありません。 ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。 ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における違反の総称です。＊「歩行者妨害」とは横断