西尾の「奇跡の歯ブラシ〈SUN〉＆MOON歯ブラシ」磨き残しをなくすほか、清潔に保てるように工夫したユニークな形状の歯ブラシが話題だ。ヘッドの形が異なる朝・夜セットやふわふわの濃密毛のタイプ、ヘッド中央に穴を開けた商品が登場している。好みに合った歯ブラシを選べそうだ。（共同通信＝増井杏菜記者）口腔ケア商品を手がける西尾（千葉市）の「奇跡の歯ブラシ〈SUN〉＆MOON歯ブラシ」は、ヘッドを朝・夜で逆形状にした