コーデがパッと華やかになり、春気分も一気にアップするカラーアイテム。「派手見えしそう……」と、取り入れるのをためらっているミドル世代におすすめしたいのは、【GU（ジーユー）】の「カラーパンツ」。顔から離れた位置のボトムスなら、似合うか心配な人も挑戦しやすいかもしれません。楽な穿き心地を実感できそうなスウェット素材で作られているカラーパンツは、デイリーコӦ