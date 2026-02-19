兵庫県芦屋市や神戸市などで撮影された映画監督・河瀬直美氏の最新作『たしかにあった幻』が、2月6日から全国で上映されている。(C)CINEFRANCE STUDIOS - KUMIE INC - TARANTULA - VIKTORIA PRODUCTIONS - PIO&CO - PROD LAB - MARIGNAN FILMS - 2025『たしかにあった幻』は、フランスから来日した医師・コリー（ヴィッキー・クリープス）が、神戸の病院で臓器移植のエキスパートとして、小児移植医療に尽力。しかし、日本