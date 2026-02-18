MOBYをご覧の皆様、こんにちわ！バイクでグルッと日本を2周済みの東北人、さすライダーです。 現在はライダーの聖地こと北海道に住んでいますが、東北在住の頃によく走りに行っていたお気に入りの道が「鳥海ブルーライン」です！ 海と山という相反するライダーの2大好きなシチュエーションを同時に楽しめる道としては、おそらく日本最高峰の道かもしれません（ニヤリ） 鳥海ブルӦ