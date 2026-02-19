フリーアナウンサーの皆藤愛子（４２）がこのほど、１９日に発売する写真集「ｇｒａｚｉｎｇ」発売記念プレス取材会を開催した。自身１６年ぶりの写真集はオーストラリアで撮影。タイトルは、自身が競馬番組のＭＣを務めるなど、競馬と縁あることから専門用語の「放牧」を意味する「ｇｒａｚｉｎｇ」とつけた。その名に負けないほど、開放的で自然体な表情が多く詰まった一冊に仕上がった。１６年ぶりに発売することを決めた