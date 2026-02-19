俳優の佐藤二朗（５６）と女優の橋本愛（３０）が、４月１４日スタートのフジテレビ系連続ドラマ「夫婦別姓刑事（でか）」（火曜・後９時）にダブル主演することが１８日、分かった。２人は初共演。佐藤は民放ゴールデン・プライム帯（午後７〜１１時）の連ドラ初主演となる。映画「爆弾」での怪演で話題沸騰した佐藤が、２６歳年下の橋本と夫婦役を演じる。舞台は東京のある警察署。警察には「夫婦は同じ部署に配属してはなら