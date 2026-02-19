ミラノ五輪女子団体追い抜きで銅メダルを獲得した高木美帆や佐藤綾乃らが結成した「ｔｅａｍＧＯＬＤ」とコラボレーショングッズを展開する「恵比寿有限会社」（岡山県）の向畑貴生社長（５２）が１８日、「惜しかった。でも、感動しました」と称賛した。同社は工業用のフレキシブルコンテナバッグやシート、プラスチック製品を製造。廃棄品を再生するブランドも展開する。昨年１２月、世界の頂点を目指すスピードスケートチ