元乃木坂４６の中村麗乃が１８日、１日付けで「エイベックス・ＡＹ・ファクトリー」に所属したことを発表した。昨年６月に約９年間のアイドル生活を終え、現在はミュージカルを中心に女優として活動。より一層、活躍を遂げるため環境を変えることになり、中村は「長年お世話になっていた場所を離れるのは大きな決断でしたが、心機一転、たくさんのワクワクであふれています。新たな人生の始まりを皆様と共に、また１から頑張っ