巨人に新加入した則本昂大投手（３５）＝楽天＝が１８日、スポーツ報知の単独インタビューに応じ、自身の先発論を明かした。３年総額１３億円の大型契約で加わったベテランは、新天地で３年ぶりとなる先発に挑戦。古巣時代の恩師・星野仙一監督や昨季までの同僚・岸孝之投手（４１）への思いも明かし、貯金に加えて２２年以来となる完投勝利に強い意欲を示した。（取材・構成＝堀内啓太）温暖な那覇で則本は連日充実の汗を流