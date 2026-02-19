◆練習試合広島２―４ロッテ（１８日・コザしんきん）広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）が１８日、規格外の“１２球団新人１号”をぶちこんだ。練習試合・ロッテ戦の８回、左打席で冨士の直球を捉え、右翼防球ネット直撃の推定１２５メートルの特大弾。「会心の当たり」と手応えを口にするルーキーを、新井監督も満面の笑みで出迎えた。希少な両打ちの大砲。５回にも左打席で右前打を放ち、これで今春の対外試合全３