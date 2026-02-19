オリックスは１８日、頓宮裕真捕手（２９）が１７日に神戸市内の病院で検査を受け、右膝後十字じん帯損傷と診断されたと発表した。１１日の紅白戦で左翼ポール際へチーム１号を放ったが、一塁を回った際に患部を負傷。１３日にキャンプ地の宮崎を離れ、帰阪していた。当面は回復具合を見ながらリハビリを進め、開幕を目指す方針だ。昨季はチームトップの５４打点をマーク。長期離脱となればチームにとって大きな痛手となる。２