阪神・藤川球児監督（４５）が１８日、超大物落語家のサプライズ激励を演出した。この日、虎党の笑福亭鶴瓶（７４）がプライベートで沖縄・宜野座キャンプを訪問。番組共演などで親交のある指揮官の依頼で訓示が実現し、「福が来るかなと。ご利益のある方。携帯の待ち受け画面にしたらすごく運気が上がるっていうので有名で、パワーをもらえるかな」と喜んだ。鶴瓶は選手らに「今年も頑張ってください。ずっと応援してます」と