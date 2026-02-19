昨年、乃木坂46を卒業した中村麗乃（24）が、2月1日付で「エイベックス・AY・ファクトリー」へ所属したことが発表された。【写真】圧倒的スタイル…ミニワンピで美脚を披露した中村麗乃中村は、2001年生まれの現在24歳。16年9月に乃木坂46の3期生としてグループに加入。在籍中から個人で舞台作品への出演を重ね、『Endless SHOCK』リカ役など、帝国劇場をはじめとする全国の主要劇場に出演。幅広いジャンルの作品で経験を積み