ツインプラネットとVAZによる共同プロジェクトから誕生した11人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」が18日、配信シングル「青春のエフェクト」でデビューした。このほど日刊スポーツの取材に応じ、本格デビューへの意気込みを語った。若者の1歩踏み出す勇気を応援する“応援系アイドル”が誕生した。女子高生を中心に人気を集めるYouTubeチャンネル「めるぷち」で活躍したメンバーなどの5人と、オーディションで合格した